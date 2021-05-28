Сын экс-губернатора Олега Бетина возглавил Фонд защиты прав дольщиков в Подмосковье

Олег Бетин сразу после назначения принял участие в брифинге

Сын бывшего губернатора области Олега Бетина Вячеслав Бетин, который вот уже несколько лет отсутствует в медиапространстве нашего региона, как оказалось, прочно обосновался в столичном регионе. 25 мая его назначили на должность генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Московской области.

41-летний Вячеслав Бетин, экономист по образованию, занимался строительством, в Тамбовской области он в разное время он возглавлял ООО «Тамбовская инвестиционная компания», холдинговую компанию ООО «ТамбовКапиталПроект». Уже после того, как его отец, Олег Бетин отошел от руководства регионом, он работал замначальника ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Волгоград» Федерального дорожного агентства. Избирался депутатом Тамбовской городской Думы четвертого, пятого и шестого созывов по одномандатному избирательному округу №15, являлся заместителем председателя Тамбовской гордумы. В марте 2017 года сложил депутатские полномочия.

С 2017 года Бетин-младший стал генеральным директором РК-Строй, которая входит в структура Банка ДОМ.РФ. Эта организация занималась достройкой домов обанкротившейся компании СУ-155, которая занималась строительством домов в Москве.

На следующий день после назначения на пост руководителя Фондом, Вячеслав Бетин стал участником брифинга на тему: «Решение проблем обманутых дольщиков Подмосковья». Он пообещал, что к 2023 году проблема долевиков Московской области будет решена.