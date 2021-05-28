Тамбовчанам предлагали купить котят леопарда

Сотрудники Рассказовской прокуратуры во время мониторинга Интернета, нашли объявление о продаже котят леопарда, занесенных в Красную книгу. Они находятся в свободном доступе с указанием контактных телефонов.

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258.1 УК РФ.

Свободный доступ к сайту, на котором предлагаются к продаже котята леопарда, противоречит действующему законодательству.

- Межрайонный прокурор направил в суд административные исковые заявления о признании данной информации запрещенной к распространению на территории страны, - сообщает прокуратура Тамбовской области.