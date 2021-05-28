Жителя Тамбовщины отправили в колонию на 2,5 года за кражу пенсии у матери

В Бондарском районе суд вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Хищение денежных средств с банковского счета».

Как установило следствие, подсудимый проживал совместно с матерью и жил на ее деньги, поскольку сам нигде не работал. Кроме того, мужчина злоупотреблял алкоголем.

Будучи пьяным, в марте 2021 года, мужчина стащил у матери бaнковскую карту, на которую накануне поступила пенсия, и снял с нее около 5 тысяч рублей. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению, чем фактически лишил женщину средств к существованию.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, для отбывания которого отправил осужденного в исправительную колонию строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.