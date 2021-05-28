В авариях на Тамбовщине пострадали мотоциклист и велосипедист

В Моршанске женщина сбила мотоциклиста Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

27 мая в Тамбовской области произошли две аварии с участием водителей двухколесного транспорта. В этот день, в 7 часов 35 минут около дома № 128 на улице Ленина города

Моршанска 33-летняя женщина-водитель автомобиля «CHEVROLET KLAN (LACETTI)» столкнулась с движущимся навстречу по обочине мотоциклом RACER RC300-GY8 под управлением 49-летнего мужчины. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, но от госпитализации отказался.

Вечером, в 19 часов 20 минут на улице Советской у дома № 20 города Рассказово 36-летний мужчина, управляя автомобилем Фиат Добло, сбил 35-летнего мужчину.

- В результате ДТП велосипедист получил повреждения, на автомобиле скорой медицинской помощи мужчину доставили в ТОГБОУ «Городскую клиническая больница имени Архиепископа Луки города Тамбова», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.