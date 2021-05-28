В Тамбове двое подростков угнали автомобиль

В дежурную часть отдела полиции №3 по г.Тамбову 27 мая поступила информация об угоне отечественного автомобиля. Как установили стражи порядка, преступление произошло 24 мая. В этот день, в 23:30, двое молодых людей проникли в салон припаркованной на улице Чичканова легковушки «ВАЗ-21099» и поехали кататься.

В ходе розыска полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались несовершеннолетние жители Тамбова 17 и 16 лет. Оба уже имели проблемы с законом и состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Угонщики были задержаны и доставлены в отдел полиции, где они дали признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Молодым людям грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.