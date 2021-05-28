В Тамбове выбрали подрядчиков для ремонта городских улиц

В Тамбове заключили контракты с подрядными организациями на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ими стали пять дорожных организаций, которые приведут в нормативное состояние 24 участка дорог местного значения.

- Контракты с подрядными организациями уже заключили, поэтому к работам они должны приступить в ближайшие 10-15 дней, - говорит и.о. генерального директора МКУ «Дирекции городских дорог» Сергей Сальников. - Более подробно каждая улица будет рассмотрена на встречах с представителями подрядчика, которые пройдут в ближайшее время.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в городе Тамбове выделено 531 млн. рублей.

- На эти средства отремонтируют более 20 км дорожного покрытия, исправят поперечные и продольные уклоны проезжей части с помощью фрезерования и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Для усиления конструкции дорожной одежды уложат верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси, заменят устаревшие дорожные бордюры, отремонтируют съезды и пешеходные тротуары. Также для безопасности дорожного движения будет нанесена горизонтальная дорожная разметка из термопластика. Все работы планируют производить без перекрытия дорожного движения.