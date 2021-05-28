Тамбовчане могут задать вопросы, касающиеся назначения детских

28 мая в 14 часов в прямом эфире сотрудники управления социальной защиты и семейной политики разъяснят порядок назначения и выплаты пособий, а также ответят на все вопросы родителей.

Пообщаться со специалистами можно будет в чате Ютуб-канала https://youtu.be/QOmpujZJnvQ.

Напомним, с 1 апреля изменился порядок назначения ежемесячного пособия на детей от 3 до 7 лет. Теперь малообеспеченные тамбовские семьи могут претендовать на выплату не только в базовом, но и повышенном размере. Размер пособия будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Также при назначении выплаты будет учитываться и имущество заявителей и правило «нулевого дохода».

- Специалисты управления подготовили ответы на самые частые вопросы, поступающие от тамбовчан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Накануне получателей пособия оповестили о предстоящем прямом эфире. Подключиться к обсуждению приглашают всех желающих.