В Тамбовской области клещи покусали 755 человек

С потеплением в Тамбовской области активизировались клещи. С начала сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 755 человек, что на 7 % меньше аналогичного периода прошлого года (в 2020г. за медицинской помощью обратилось 812 человек). Среди пострадавших - 266 детей и подростков.

В 11,4% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 88,6% – на территории населенных пунктов, в т.ч. на территориях домовладений и приусадебных участков – 70,7%, садоводческих товариществ – 5,2%, парков – 4%, кладбищ – 2%, что определяет актуальность проведения акарицидных обработок территорий домовладений и мест массового посещения населения (лесопарковые зоны, зоны отдыха, пляжи, кладбища и т.д.).

В мае текущего года обработку от клещей провели на площади 107 га.

На базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» проводят экспресс-исследование клещей, снятых с людей и отловленных в природных биотопах.

- В текущем году доставлено и исследовано 734 экземпляров клещей, из них 710 экземпляров снято с людей и 24 добыто из природных биотопов, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. - В 132 случаях (18%) получен положительный результат на заболевания, в том числе в 109 случаях на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 14,8%) и в 23 случаях – на гранулоцитарный анаплазмоз человека (удельный вес зараженных клещей составил 3,13%). Членистоногих, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не выявлено.

Пострадавшие были укушены при нахождении в частных подворьях и при посещении природы. Людям оказали помощь и организовали медицинское наблюдение.