Двое тамбовчан похитили рельсы с территории строительной организации

В апреле этого года в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о краже металлоизделий. Выяснилось, что с неохраняемой территории строительной организации на Моршанском шоссе областного центра неизвестные похитили несколько метров железнодорожных рельсов.

В ходе розыска полицейские установили личности воров. Ими оказались двое тамбовчан 34 и 43 лет, проживающие на улице Советской. Ранее один из них уже привлекался к уголовной ответственности и был судим.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Как оказалось, злоумышленники воспользовались тем, что территория стройорганизации плохо охранялась. Рельсы они разбирали ночью трижды. На четвертый раз мужчины транспортировали похищенное на нанятом автомобиле «Газель».

Похищенные рельсы подозреваемые планировали сдать в пункт приема черного металла. Проводится дальнейшее расследование.

- После проведения экспертизы и установления материального ущерба возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.