У автовокзала «Северный» изменят схему движения

Схема организации движения общественного транспорта в районе автовокзала «Северный» в Тамбове будет изменена в целях безопасности. На минувшей неделе здесь прошло выездное совещание с участием представителей управления ГИБДД, управления автомобильных дорог и транспорта, а также перевозчиков.

Автобусы, выезжая с автовокзала на улицу Пролетарская по направлениям Моршанск, Рассказово и другим, поворачивают налево, пересекая две встречных полосы с интенсивным движением. Это создает аварийные ситуации. Серьезное ДТП с участием автобуса произошло там в конце марта, по информации Госавтоинспекции Тамбовской области, было двое пострадавших.

Как пояснил депутат облдумы Юрий Кузьменко, участники совещания обсудили несколько вариантов изменения схемы дорожного движения.

Пока самым безопасным, рабочим вариантом является следующий: при выезде с автовокзала установить знак, предписывающий движение только направо; на перекрестке Пролетарской и Рабочей сделать «отсечку» зеленого сигнала светофора, чтобы автобусы могли без проблем и рисков разворачиваться на нем. В день совещания был проведен эксперимент – автобусы разных габаритов смогли там развернуться.

- В ближайшие дни состоится повторное совещание с представителями профильных организаций, чтобы принять окончательное решение, - сообщает пресс-служба тамбовской областной Думы.

В Тамбове давно решают, как улучшить схему дорожного движения в районе автовокзала «Северный». Такая потребность возникла в связи с увеличения трафика автомобилей и пешеходов из-за открытия в том районе крупных торговых центров. Часть новой схемы уже реализована – появилась дополнительная полоса для общественного транспорта, светофор на перекрестке Рязанской, Пролетарской и 3-й Линии. Также теперь автобусы заезжают непосредственно на территорию автовокзала, на специализированную стоянку, чтобы высадить пассажиров – до этого часто это происходило у ворот автовокзала. Там, к слову, теперь установлены знаки, запрещающие стоянку автомобилей – они мешали общественному транспорту и создавали небезопасные условия для пешеходов. В скором времени на выезде из автовокзала на улице Пролетарской появится оборудованный пешеходный переход.