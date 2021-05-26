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Происшествия26 мая 2021 17:30

Тамбовчанина задержали за взятку полицейскому

Мужчина пытался передать стражу порядка 25 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в преступлении по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 12 мая в служебном кабинете МОМВД России «Рассказовский» положил в записную книгу на рабочем столе 25 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику полиции. Вознаграждение полагалось за не привлечение мужчины, у которого в машине нашли наркотики, к ответственности. Полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, - сообщает СУ СКр по Тамбовской области.

Криминал