Тамбовчанина задержали за взятку полицейскому

В Рассказовском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, подозреваемого в преступлении по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

По версии следствия, 12 мая в служебном кабинете МОМВД России «Рассказовский» положил в записную книгу на рабочем столе 25 тысяч рублей в качестве взятки сотруднику полиции. Вознаграждение полагалось за не привлечение мужчины, у которого в машине нашли наркотики, к ответственности. Полицейский от незаконного денежного вознаграждения отказался.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, - сообщает СУ СКр по Тамбовской области.