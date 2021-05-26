В Тамбове начали высаживать липы

Липы украсят главную улицу областного центра Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

К юбилею города, который отмечают 12 июня, на улице Советской областного центра высадят 385 новых деревьев. Эти работы уже стартовали. Крупномеры липы заранее приобрели в московском лесопитомнике, подготовили лунки и 26 мая приступили к посадке.

- Старые насаждения, многие из которых уже были аварийными, убрали во время прошлой реконструкции пешеходной зоны улицы Советской, - рассказал начальник службы зеленого хозяйства парков и скверов Дирекции благоустройства и озеленения Игорь Шведов. - Но зелени не хватает, поэтому было принято решение посадить деревья вновь. Возраст саженцев около трех лет. Главная забота о них сейчас — это ежедневный полив, а так по мере роста будем ухаживать за ними, делать ежегодную формовочную обрезку, чтобы не мешали проводам.

Липу выбрали для посадки за приятный эстетический вид и приятный во время цветения. Начатая от Комсомольской площади посадка продлится практически до стадиона «Динамо».