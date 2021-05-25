С 1 июня на Тамбовщине начнется купальный сезон

Купальный сезон начнется в Тамбовской области 1 июня и продлится до 31 августа. Соответствующее постановление подписал глава администрации области Александр Никитин.

К 1 июня рекомендовано закончить работу по подготовке и открытию пляжей. Расстановку пляжного оборудования (шезлонгов, кулеров, раздевалок) будут проводить с учетом социального дистанцирования. Входы на пляж должны быть оборудованы информационными стендами о действующих ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса.

Матросам-спасателям вменят в обязанность проводить профилактическую работу с отдыхающими, а также взаимодействовать с органами местного самоуправления и полицией, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.