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Общество25 мая 2021 18:07

С 1 июня на Тамбовщине начнется купальный сезон

На пляжах будут соблюдать санитарные нормы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Купальный сезон начнется в Тамбовской области 1 июня и продлится до 31 августа. Соответствующее постановление подписал глава администрации области Александр Никитин.

К 1 июня рекомендовано закончить работу по подготовке и открытию пляжей. Расстановку пляжного оборудования (шезлонгов, кулеров, раздевалок) будут проводить с учетом социального дистанцирования. Входы на пляж должны быть оборудованы информационными стендами о действующих ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса.

Матросам-спасателям вменят в обязанность проводить профилактическую работу с отдыхающими, а также взаимодействовать с органами местного самоуправления и полицией, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.