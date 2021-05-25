В Тамбовской области муж и жена обворовали дачника на 200 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району 24 мая поступило сообщение от 73-летнего жителя Тамбова. Мужчина пояснил, что имеет дачный дом в селе Челнаво-Дмитриевское Сосновского района, где он был последний раз 25 марта.

Однако приехав туда в конце мая, пенсионер обнаружил взломанную дверь и пропажу двух телевизоров, микроволновой печи, кондиционера, шуруповерта, бензогенератора, а также двух углошлифовальных машинок, электролобзика и компьютера в сборе. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

В ходе розыска личность воров была установлена. Ими оказались супруги, проживающие в этом селе.

- Часть похищенного у задержанных удалось изъять. В настоящее время ведется документирование их преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.