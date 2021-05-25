Три человека пострадали в аварии с участием иномарок в Тамбове

Одна из машин после удара опрокинулась на бок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три человека, произошла 24 мая в 20 часов 30 минут на 1 километре автодороги «Тамбов-Л. Горы-Каспий-Селезни-Сосновка», в районе дома 335А на улице Мичуринской города Тамбова. 31-летняя водитель автомобиля «Peugeot-207», выполнявшая разворот, столкнулась с двигавшимся навстречу автомобилем Mazda-6, под управлением 28-летнего мужчины. От удара «Peugeot-207» опрокинулся на правый бок, а автомобиль Mazda-6 выехал через тротуар за пределы проезжей части в правый по ходу движения кювет.

- В результате ДТП пострадали водитель Peugeot-207 и две пассажирки Mazda-6, женщины 30 и 50 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.