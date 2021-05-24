У градоначальника Тамбова новый заместитель

Андрей Гриднев Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

24 мая на еженедельном планерном совещании врио главы города Тамбова Максим Косенков представил нового заместителя главы администрации областного центра - Андрея Гриднева.

Андрей Григорьевич родился в 1977 году. Имеет два высших образования: педагогическое (Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина, 1999 г.) и юридическое (Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина, 2010 г.).

Кандидат педагогических наук.

Трудовой стаж 28 лет. Занимался преподавательской деятельностью, с 2000 по 2008 год работал в мэрии областного центра, затем в администрации области на различных должностях. Государственный советник 1 класса.

- В администрации города Тамбова Андрей Гриднев будет курировать работу комитета по информатизации и связи, управления делами и документационного обеспечения, архивного отдела, управления по работе с обращениями граждан, правового и организационно-кадрового управлений, а также ряда муниципальных учреждений по подведомственности органов, - сообщает пресс-служба мэрии.