Жителей региона ждут на фестивале «Тамбовская карусель приглашает гостей»

Мероприятие посвящено 80-летию со дня основания Тамбовского областного научно-методического центра народного творчества и досуга Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В регионе 28-29 мая пройдет открытый областной фестиваль «Тамбовская карусель приглашает гостей». Это мероприятие посвящено 80-летию со дня основания одного из старейших учреждений культуры – Тамбовского областного научно-методического центра народного творчества и досуга.

Первый день фестиваля начнется в 12 часов в концертном зале филиала Тамбовского районного Дома культуры в р.п. Новая Ляда. Гостей праздника ждут выступления самодеятельных коллективов и солистов культурно-досуговых учреждений области. Всего в программу вошли 30 номеров всех жанров любительского творчества.

А 29 мая в Тамбовском театре состоится гала-концерт – заключительное мероприятие фестиваля. Начало в 11.00.

- В гала-концерте примут участие народный фольклорный ансамбль «Берегиня» и ансамбль «Праздник», ансамбль песни и танца «Русская мозаика» и народный ансамбль песни «Вишневый сад», ансамбль народного танца «Юность» и ансамбль казачьей песни «Станица», государственные ансамбли «Цвета радуги» и «Ивушка», ансамбль русских народных инструментов оркестра «Россияне» и другие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.