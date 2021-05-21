Тамбовчанин испугался уголовной ответственности, устроился на работу и выплатил жене алименты на детей

В Сосновском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство в отношении местного жителя, который не выплачивал алименты двум малолетним детям. В итоге она накопил задолженность в размере 254 тысяч рублей.

Судебные приставы-исполнители составили в отношении должника протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и передали его в суд. Мужчине назначили 20 часов обязательных работ за уклонение от уплаты алиментов.

Также судебный пристав разъяснил горе-отцу, что если он не погасит долг, то его могут привлечь уже к уголовной ответственности, и даже лишить свободы сроком на один год.

— Эти доводы оказались для должника весомыми. Выполнив решение суда, он трудоустроился в крупную торговую сеть и перечислил бывшей супруге 203 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.