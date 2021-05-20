На Тамбовщине мужчина угрожал монтировкой коллеге по работе

В дежурную часть ОМВД России по Жердевскому району поступило сообщение об угрозе убийством в отношении 34-летнего мужчины. На полученный вызов в село Сукмановка незамедлительно выехала оперативная группа.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что 19 мая на улице Гражданской 47-летний местный житель поссорился с коллегой по работе, прибывшим на заработки из Рязанской области. Во время конфликта злоумышленник, держа в руке монтировку, угрожал убийством оппоненту. Испуганный его неадекватным поведением мужчина обратился в полицию.

Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Как оказалось, ссора между мужчинами произошла по поводу ремонта трактора сельхозорганизации, где они вместе работали.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.