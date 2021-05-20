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Происшествия20 мая 2021 10:21

В Тамбовской области после столкновения опрокинулся автомобиль с двумя людьми

Травмы получила 69-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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От госпитализации пенсионерка отказалась

От госпитализации пенсионерка отказалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пожилая женщина, произошла 19 мая в 15 часов 25 минут в районе дома № 1 на улице Цыплухина города Рассказово. 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21093» на перекрестке равнозначных дорог врезался в «ЛАДА 211440», под управлением 24-летнего мужчины. После столкновения «ЛАДА 211440» опрокинулась. В результате происшествия травмы получила пассажирка этой машины.

- Медицинская помощь пострадавшей оказали на месте происшествия, от транспортировки в лечебное учреждение женщина отказалась, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП