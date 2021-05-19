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Общество19 мая 2021 16:42

Активисты убрали мусор с берега Цны в Пригородном лесу Тамбова

В регионе состоялось открытие акции «Воды России»
Ксения АЛЕШИНА
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19 мая участники акции убрали около 500 метров прибрежной территории реки

19 мая участники акции убрали около 500 метров прибрежной территории реки

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На реке Цне в Пригородном лесу 19 мая состоялось официальное открытие Всероссийской экологической акции по уборке берегов водных объектов «Вода России» в Тамбовской области. Участие в ней приняли сотрудники регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, Донского бассейнового водного управления, Цнинской шлюзованной системы, представители регионального оператора по обращению с отходами, а также активисты.

- Участники акции убрали около 500 метров прибрежной территории. Собрано более 50 мешков мусора, которые экологи погрузили в специальные контейнеры, предоставленные региональным оператором по обращению с отходами, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В ближайшее время защитники природы проведут еще несколько акций по уборке прибрежных территорий на Тамбовском водохранилище и Цне. Также в эти дни похожие субботники проходят во всех районах области.