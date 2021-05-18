2 тысячи тамбовчан получат повышенное пособие на детей

С 1 апреля начали действовать новые правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет. На перерасчет выплаты уже подано более 13 тысяч заявлений от жителей региона. Почти треть из них рассмотрено.

До 20 мая около 2 тысяч тамбовчан получат пособия в повышенном размере. При этом они будут проиндексированы за период с 1 января этого года. Далее выплата будет осуществляться поэтапно, по мере поступления необходимых сведений по межведомственным каналам.

Напомним, с этого года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В Тамбовской области размер денежной выплаты составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка (в 2021 году – 10100 рублей).

Базовый размер пособия составляет 5050 рублей. 7575 рублей (75%) ежемесячно смогут получать родители, если при расчете выплаты в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума на душу населения.

10100 рублей составит ежемесячная выплата, если при расчете выплаты в размере 75% регионального прожиточного минимума, среднедушевой доход семьи не достигнет прожиточного минимума на душу населения.

Новые правила позволяют учитывать в составе семьи при расчёте ее среднедушевого дохода детей в возрасте до 23 лет, если они учатся по очной форме обучения, и не состоят в браке. Также не будет учитываться в качестве доходов компенсационная выплата, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью (в размере 10 тыс. рублей).

Наряду с зарплатами и социальными выплатами при назначении пособия будет учитываться и имущество заявителей.

Подать заявление на перерасчет размера выплаты в повышенном размере можно до 31 декабря 2021 года:

с помощью Единого портала Госуслуг (https://gosuslugi.ru);

через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг;

в учреждение социальной защиты населения по месту жительства.

Срок рассмотрения заявлений увеличился до 30 рабочих дней.