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Происшествия18 мая 2021 10:21

На Рассказовском шоссе Тамбова иномарка протаранила ограждение

В аварии пострадала 33-летняя пассажирка авто
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель въехал в металлическое ограждение

Водитель въехал в металлическое ограждение

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 33-летняя женщина, произошла 17 мая в 0 часов 40 минут в районе дома № 34 на Рассказовском шоссе города Тамбова. 38-летний водитель автомобиля «ШЕВРОЛЕ КЛАН» потерял управление иномаркой и врезался в металлическое ограждение.

- В результате происшествия травмы получила пассажирка иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ДТП