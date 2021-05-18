На Рассказовском шоссе Тамбова иномарка протаранила ограждение

Водитель въехал в металлическое ограждение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 33-летняя женщина, произошла 17 мая в 0 часов 40 минут в районе дома № 34 на Рассказовском шоссе города Тамбова. 38-летний водитель автомобиля «ШЕВРОЛЕ КЛАН» потерял управление иномаркой и врезался в металлическое ограждение.

- В результате происшествия травмы получила пассажирка иномарки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.