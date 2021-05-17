В Мичуринске пропал 48-летний мужчина

Последний раз мужчину видели 6 мая 2021 года Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В наукограде следователи устанавливают местонахождение и обстоятельства исчезновения 48-летнего Юдина Игоря Вениаминовича. 6 мая этого года мужчина покинул место своего жительства по адресу: г. Мичуринск, ул. Автозаводская, д. 24 «а» и до сих пор не вернулся.

- Всех, кто обладает информацией о месте возможного нахождения Юдина И.В. или обстоятельствах его исчезновения, просьба обратиться по телефону 8-915-670-86-14 (дежурный по следственному управлению), - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.