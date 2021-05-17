Праздники последних звонков пройдут на Тамбовщине 22 мая

Из школ выпускаются 3 628 одиннадцатиклассников Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В предстоящую субботу, 22 мая, в школах Тамбовской области по случаю завершения учебного года пройдут торжественные линейки для учеников 9 и 11 классов. Как сообщают в управлении образования и науки региона, в этом году последние звонки прозвучат для 3 628 одиннадцатиклассников и 8 977 девятиклассников. В общей сложности 2020-2021 учебный год завершится для 95 481 ученика.

Каждая школа самостоятельно выбирает формат и дату проведения «последних звонков». Большинство школ области проведут торжественные линейки для учеников 9 и 11 классов именно 22 мая. Для остальных классов праздник, приуроченный к завершению учебного года, по решению школы может пройти в другой день и в другом формате.

В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции линейки пройдут в школах региона с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и норм.

На торжественных мероприятиях по решению руководителя образовательной организации могут присутствовать родители. Решение руководителя о возможности участия родителей в праздниках «последнего звонка» в большей части зависит от эпидемиологической ситуации в образовательной организации.

- По завершению череды «последних звонков» школьникам предстоит сдать экзамены, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Основной период ОГЭ и ГВЭ пройдет с 24 мая по 2 июля. Для одиннадцатиклассников ЕГЭ в этом году начнется 31 мая. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по географии, литературе и химии. Экзамен по русскому языку будут проводить два дня - 3 и 4 июня.