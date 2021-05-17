В Тамбове завершается подготовка пляжей к купальному сезону

В областном центре подходит к концу подготовка пляжей к купальному сезону, который стартует с 1 июня. Известно, что на все пляжи завезен намывной песок, водные акватории пляжных зон обследованы водолазами, а дно очищено от посторонних предметов и соответствует нормативному состоянию.

В течение всего купального сезона на пляжах будут дежурить матросы-спасатели, прошедшие подготовку. Спасательные пункты оборудуют необходимым инвентарем, техническими средствами, а также запасами питьевой воды. На нескольких городских пляжах установлено видеонаблюдение, заключен договор на оказание телематических услуг связи.

Также на всех городских пляжах произведены ремонтные работы: рабочие покрасили лежанки и скамейки. А еще, на территориях проводится акарицидная обработка спецсредствами от клещей.

- С началом купального сезона на пляжах будут установлены биотуалеты. Организован постоянный контроль за санитарным состоянием, уборка пляжей от мусора проводится 2 раза в неделю. Установлены информационные предупреждающие знаки на водных объектах города Тамбова в опасных местах и местах, запрещенных для купания. Каждые 10 дней на пляжах ведется забор проб воды и песка для лабораторных исследований, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

На пляже «Парус» 17 мая прошла установка понтона, который предназначен для обучения плаванию детей из спортивных школ. В ближайшие дни аналогичный понтон появится и на Ласковском карьере. До 25 мая завершатся работы по установке детских купален на пляжах «Эльдорадо», «Парус», «Дружба», «Детский», «Пригородный», «Спортивный», где глубина не превышает 70 см.

Окончательное техническое освидетельствование пляжных зон совместно с «Центром ГИМС МЧС России по Тамбовской области» проведут о до 25 мая. На сегодняшний день купание запрещено, о чем свидетельствуют предупреждающие таблички.