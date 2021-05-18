Бомж забрался в дом к тамбовской пенсионерке и украл продукты

В дежурную часть отделения полиции поселка Дмитриевка 14 мая поступило сообщение от 72-летней жительницы села Лебедево. Пенсионерка рассказала полицейским о краже из ее дома. Выяснилось, что вор проник в жилище через окно и украл оттуда продукты питания.

В доме криминалисты обнаружили следы пальцев рук и множество следов от обуви злоумышленника. Как было установлено, преступление произошло в период с 12 по 14 мая, пока пенсионерка отсутствовала, чем и воспользовался воришка.

В ходе розыска стражи порядка задержали 31-летнего мужчину без определенного места жительства. В отделе полиции он дал признательные показания. Как оказалось, он уже не раз совершал аналогичные преступления.

- По данному факту возбуждено уголовное дело согласно п. «А» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.