В Тамбовской области мужчина убил приятеля осколком от бутылки

Утром, 15 мая этого года, на одной из улиц в Моршанске нашли тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении преступления подозревается 50-летний местный житель.

По версии следствия, вечером, 14 мая, компания мужчин на улице распивала спиртные напитки. В ходе общения на фоне сильного алкогольного опьянения между погибшим и подозреваемым произошел словесный конфликт, в ходе которого последний разбил стеклянную бутылку об металлическое тротуарное ограждение. Затем подозреваемый осколком бутылки ударил потерпевшего в шею, после чего скрылся. От полученного ранения мужчина сразу скончался.

- В настоящее время злоумышленник задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.