Прокуратура нашла в тамбовской колонии просроченные продукты

Тамбовская прокуратура проверила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в исправительных учреждениях региона. Оказалось, что администрация ИК – 8 нарушают правила при организации питания осужденных. В столовой не весь инвентарь имел маркировку, некоторые полуфабрикаты были без документов, подтверждающих срок годности и дату изготовления. В кладовой для сыпучих ряд продуктов хранились с истекшим сроком годности.

Тамбовский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внес представление ИК-8, устранение нарушений закона находится на контроле.