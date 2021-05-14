В Моршанском районе утонул рыбак

14 мая появилась информация о первом ЧП на воде, которое произошло в этом году на Тамбовщине. 28 апреля пропал 67-летний житель города Моршанска, который находился у себя на даче. Мужчина взял лодку и отправился на реку, чтобы порыбачить. Домой он не вернулся. Поиски пожилого мужчины продолжались в течение двух дней. 30 апреля его тело нашли недалеко от посёлка Текстильный в местной речке Лештавке. Пенсионер утонул.

- Обстоятельства гибели мужчины выясняют в рамках проверки следователи Моршанского МСО СУ СКР по Тамбовской области, - сообщили в СУ СКР по региону.