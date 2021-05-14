Суд на 2 месяца арестовал тамбовчанина, который насмерть сбил 14-летнего мотоциклиста

Водителю грозит до 12 лет колонии Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 29-летнего жителя Мучкапского район. Мужчину , подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, вечером 11 мая мужчина, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, около дома № 93 по улице Красная Москва рабочего поселка Мучкапский врезался в двигавшегося в попутном направлении кроссовым мотоциклом без регистрационного знака под управлением 14-летнего подростка, после чего скрылся. Очевидцы произошедшего сразу вызвали скорую помощь. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм подросток вскоре скончался в реанимационном отделении районной больницы.

- По ходатайству следствия фигуранту Мучкапским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Кроме этого, в настоящее время на рассмотрении в суде находится административный материал в отношении фигуранта по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).