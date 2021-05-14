В Тамбове зарегистрировали рождение тысячного ребенка

Отцу мальчика вручили свидетельство о рождении в торжественной обстановке Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове сотрудники управления ЗАГС составлена 1000-ую в этом году запись акта о рождении ребенка. «Юбилейный» малыш появился на свет в семье Романа и Наталии Голиковых накануне Дня Победы. Родители назвали мальчика Денисом.

- Поздравляя отца с регистрацией сына и вручая его первый правоустанавливающий документ - свидетельство о рождении, сотрудники управления пожелали мальчику добиться успехов и прославить Тамбов высокими достижениями и новыми открытиями, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.