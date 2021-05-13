В Тамбове на перекрестке столкнулись две иномарки

В столкновении легковушек пострадал один из водителей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 44-летний мужчина, произошла 12 мая в 12 часов 10 минут на перекрестке Моршанского шоссе и улицы Монтажников в городе Тамбове. Здесь столкнулись автомобили «VOLKSWAGEN POLO» под управлением 65-летнего мужчины, который совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора, и «OPEL ASTRA» под управлением 44-летнего водителя, он двигался навстречу в прямом направлении.

- В результате происшествия травмы получил водитель автомобиля «OPEL ASTRA», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавшего для оказания медицинской помощи доставили в больницу.