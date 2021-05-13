В тройной аварии на Тамбовщине пострадал 7-летний мальчик

Аварию спровоцировал водитель автобуса Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 12 мая в 12 часов 30 минут в районе дома №74 на улице Красная города Мичуринска. 58-летний водитель автобуса «Фольксваген Крафтер» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в остановившийся автомобиль «Лада Икс рей» под управлением 26-летнего мужчины. От удара легковушка продвинулась вперед и наехала на автомобиль «ВАЗ 211440». За рулем этой машины был 39-летний мужчина.

- В результате ДТП травмы получил 7-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 211440», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Ребенка доставили в лечебное учреждение.