В Тамбове открылся театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова

XIV Межрегиональный театральный фестиваль им. Н. Х. Рыбакова накануне торжественной открылся в Тамбове спектаклем «Метель» почетного гостя форума Московского театра на Перовской. Постановку представила режиссер Гульнара Головинская. Ее работы хорошо знакомы тамбовскому зрителю, Головинская ставила в Мичуринском театре. В 2018 году ее спектакль «Трисестры» получил награду в номинации «За бережное отношение к классике», сама режиссер была удостоена диплома в номинации «За оригинальную постановку классической пьесы», а исполнительница одной из главных ролей Элеонора Морева завоевала главную награду Рыбаковского фестиваля – звание «Актриса России-2018».

- Для нас особенно почетно открывать в этом году фестиваль. Это уже пятая моя постановка, которую мы сыграем на тамбовской сцене, только в этот раз уже в качестве почетных гостей. Благодарим организаторов фестиваля за предоставленную нам честь, - сказала Гульнара Головинская.

Режиссер отметила, что «Метель» Александра Пушкина ставится в театрах довольно редко, поэтому для нее было особенно интересно «разгадывать тайну» этого произведения. Жанр спектакля Головинская определила как «фантазии и сны».

- Эта повесть настолько загадочна, что на сегодняшний момент она до сих пор осталась для меня тайной. Два молодых человека вопреки воле родителей решили тайно ночью в храме обвенчаться. Казалось бы, езды было всего 20 минут, но началась такая метель, что они не смогли найти данный храм и осуществить свою идею. Почему Александр Сергеевич решил придумать эту метель, чтобы не осуществилась мечта двух молодых сердец? Эта меня это символ божественной воли, когда не все свои желания можно осуществить в этой жизни. Просто включается какой-то космический рок, при котором становится понятно, что не все человеку подвластно, - рассказала о постановке Гульнара Головинская.

Сегодня начнется конкурсная программа фестиваля. В Тамбов приедут известные столичные критики и деятели искусства. Они будут оценивать постановки театров из Тулы, Калуги, Арзамаса, Тамбова и Мичуринска, чтобы назвать имена Актера и Актрисы России 2021 года. Помимо главных наград будут вручены две премии «Признание» и премии в специальных номинациях.

Откроет конкурсную программу Мичуринский театр, который представит спектакль «Блудный сын» по киноповести Василия Шукшина «Калина Красная», номинант на звание «Актер России» исполнитель главной роли – Сергей Холкин.