Тамбовчане услышат поздравления с юбилеем города от актера Анатолия Лобоцкого

Заслуженный и Народный артист России, актер театра и кино Анатолий Лобоцкий поздравит жителей Тамбова с 385-летним юбилеем города. Произойдет это в рамках масштабного медиа-марафона «Тамбов: сквозь пространство и время», который организовала Тамбовская областная научная библиотека им. А. С. Пушкина, приурочив его также к Году науки и технологий в России.

Известный актер родился и вырос в Тамбове. Сейчас Анатолий Лобоцкий служит в московском театре имени Маяковского. Он уже неоднократно поддерживал просветительские акции, которые проводятся в Тамбове. В Год театра он выступил партнером акции Библионочь, предоставив в качестве приза победителю возможность побывать на премьере своего спектакля «Обломов» в театре им. Вл. Маяковского.

- Выдающегося актера многое связывает с Пушкинской. Это и история семьи, и его многолетнее «общение» с книгами из фонда, и даже небольшой период работы здесь. Анатолий Лобоцкий также выступал с приветствиями и поздравлениями к тамбовским читателям в связи с различными событиями и знаменательными датами, - сообщили в пресс-службе библиотеки.

В беседе с организаторами проекта актер назвал хорошей идеей медиа-марафон, который призван привлечь внимание тамбовчан к истории края на основе краеведческого фонда Пушкинской библиотеки – книги, журналы, газеты и другие печатные издания разных лет. Премьерное выступление Анатолия Лобоцкого – в эфире радио-программы «Доброе утро, Тамбов» (101,4 FM) состоится 21 мая. А вот о какой странице в научной и технической истории Тамбова он расскажет, авторы проекта пока держат в секрете. Затем запись выступления будет размещена на сайте ТОУНБ, в социальных сетях и других электронных ресурсах.

Напомним, принять участие в проекте могут все желающие. Для этого нужно прийти в библиотеку, найти здесь что-либо близкое и интересное по теме истории науки и технологий, самостоятельно сделать аудио или видеозапись и разместить в соцсетях с хештегами #385летТамбову, #ТамбовСквозьПространствоиВремя. Завершится проект в первой декаде июня, накануне традиционного Дня города.