В Тамбовской области в праздники можно пройти тест на коронавирус

Несмотря на праздничные дни, исследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в Тамбовской области не прекращаются. Забор анализов проводят профессиональные и опытные медицинские сестры, имеющие все необходимые сертификаты для работы и прошедшие специальное обучение по работе с COVID – 19. Они полностью обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. При заборе материала для проведения исследований используются исключительно одноразовые изделия медицинского назначения. Результаты готовы в течении 24 часов.

Кроме того, в ТОГБУЗ «Городская больница №2 г. Мичуринска» открыли фильтр-бокс для забора материала на COVID – 19, представляющий из себя предбоксник, шлюз, процедурную и туалетную комнаты. Вход для пациентов отдельный, что позволяет сдать анализы, не пересекаясь с другими пациентами больницы. Качественно оснащенный процедурный кабинет для инфекционной безопасности и максимального комфорта пациента.

- В Тамбовской области фиксируется снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области. - Для того, чтобы не допустить роста числа заражений, настоятельно рекомендуется использовать средства защиты дыхания и соблюдать социальную дистанцию в местах массового нахождения граждан, в том числе в торговых и развлекательных центрах.