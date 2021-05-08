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Происшествия8 мая 2021 13:26

В Тамбове 5-летняя девочка получила травмы при столкновении двух отечественных авто

На перекрестке дорогу не поделили «Приора» и «Калина»
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла на улице Куйбышева

Авария произошла на улице Куйбышева

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 6 мая в 17:28 в районе дома №40 на улице Куйбышева города Тамбова. 24-летний водитель автомобиля «Лада Приора» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево столкнулся с «Ладой Калиной», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В результате аварии ранения получили пассажиры автомобиля «Лада Калина»: 36-летняя женщина и пятилетняя девочка.

- Для оказания медицинской помощи пострадавшая женщина была доставлена в ОГБУЗ «Тамбовская офтальмологическая клиническая больница». Ребенок был осмотрен на месте бригадой скорой медицинской помощи, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.

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