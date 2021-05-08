В Тамбовской области четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и мопедом

ДТП произошло на днях, 6 мая Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария произошла 6 мая в около четырех часов утра на 4-ом километре автодороги «Северный обход г. Тамбова» -Тамбов-Лысые Горы-«Каспий»-Селезни-Сосновка». 22-летний водитель автомобиля «Geely MK» столкнулся с движущимся в попутном направлении мопедом «IRBIS», которым управлял 16-летний подросток.

В результате ДТП получили ранения: оба водителя транспортных средств, 18-летний пассажир мопеда и 17-летний пассажир иномарки.

- Пострадавшие с различными телесными повреждениями были госпитализированы в больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.