По улицам Тамбова курсирует «Автобус Победы»

В рамках акции городской автобус, следующий по маршруту №1, становится экскурсионным Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове вот уже шестой год подряд проходит акция «Маршрут Победы», в рамках которой обычный городской автобус, следующий по маршруту №1, становится экскурсионным.

Маршрут начинается с остановки «Динамо». На протяжении всего пути активисты Российского движения школьников рассказывают пассажирам о памятных местах города и о жизни тамбовчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

- Мы рассказываем о людях и событиях того страшного времени. Меня лично поразила история завода «Комсомолец». В годы войны, когда там производилось всё, начиная от лекарств и заканчивая запчастями для станков, там трудились наравне со взрослыми мужчинами и женщинами дети. Каждый вносил свой вклад в историю Великой Победы. И мы должны хранить память о подвигах героев, - сказала активист тамбовской детской организации «Юные россы» Валентина Молдаванова.

Кроме того, активисты раздают пассажирам на память георгиевские ленточки.