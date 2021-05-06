Уваровцы изготовят из бумаги более 5 тысяч голубей в память о героях ВОВ

В честь своих земляков, не вернувшихся с полей сражений, уваровцы изготовят 5317 символических голубей из бумаги. В День Победы их разместят на 50-метровом полотне, символизирующем небосвод и окаймляющем панораму «Во имя мира» на Мемориальном комплексе «Победа».

В преддверии праздника голубей мастерят учащиеся школ города. По информации пресс-службы администрации города Уварово, 9 мая в городе будут работать точки, на которых с помощью волонтеров каждый сможет сделать голубя.

Также в акции примут участие волонтеры из города Глубокое Витебской области Республики Беларусь. Дети города Глубокого, побратима города Уварово, изготовили и прислали 68 голубей.

- Эта цифра соответствует количеству дней Белорусской наступательной операции «Багратион», которая продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944 года. Голуби из Беларуси также будут размещены на полотне, - сообщили в администрации Тамбовской области.