Тамбовчанка ранила сожителя ножом в живот, а потом побежала за помощью к соседу

2 мая в отделение полиции ОМВД по г. Котовску из единой диспетчерской службы поступило сообщение о произошедшей поножовщине. Полицейские выяснили, что во время употребления спиртного между 33-летней котовчанкой и ее сожителем возникла ссора. Женщина схватила нож и ударила гражданского мужа в живот. Испугавшись, она побежала к соседу и рассказала ему о случившемся. Мужчина вызвал скорую. Раненого отвезли в местную больницу. Его сожительницу задержали, в нападении она призналась.

- После установления степени причиненного вреда здоровью будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.