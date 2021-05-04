13-летний подросток на мопеде попал в аварию в Тамбовской области

После столкновения с иномаркой водитель мопеда попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На Тамбовщине произошла авария с участием 13-летнего водителя мопеда. 3 мая в 16 часов 5 минут на улице Советской у дома № 66 в селе Новоспасское Первомайского района 55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» столкнулся с двигавшимся навстречу мопедом «Комета КТ50» под управлением несовершеннолетнего.

- В результате ДТП подросток получил травмы, его госпитализировали в Мичуринскую городскую больницу имени С.С. Брюханенко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Подросток управлял мопедом без мотошлема и не имел права на управления данным видом транспортного средства.