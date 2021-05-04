Тамбовчанин за рулем иномарки протаранил бетонный столб освещения

Иномарка "обняла" опору ЛЭП Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 58-летний мужчина, произошла 3 мая в 18 часов 30 минут на 80 километре автодороги «Тамбов – Шацк» на территории Моршанского района. На мокрой дороге водитель не выбрал безопасную скорость для движения и не справился с управлением машиной. Она съехала с дороги и врезалась в бетонную опору ЛЭП.

- В результате аварии водитель получил травмы, на автомобиле скорой его доставили в Моршанскую центральную районную больницу, где госпитализировали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.