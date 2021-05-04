Больше 40 тысяч тамбовчан приняли участие в голосовании за благоустройство парков и скверов

Жители шести городов региона продолжают принимать участие в голосовании за благоустройство общественных территорий на платформе 68.gorodsreda.ru и через волонтеров. На данный момент более 41 тысячи человек уже поддержали конкретный проект преображения парка или сквера. Голосование проходит по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и продлится до 30 мая.

В нем принимают участие жители шести городов. Тамбов является самым активным участником голосования. И это не удивительно. Здесь проживает больше всего людей, а на голосование вынесено восемь территорий. Свыше 18 тысяч жителей областного центра уже приняли участие в голосовании. И на данный момент больше всего голосов, 5712, получила территория по улице Мичуринская, 197а и 201 – зеленая зона, прилегающая к магазину «Огонек».

Голосование за объекты благоустройство поддержали почти 8 тысяч мичуринцев. В наукограде жители выбирают одну из пяти общественных территорий для обустройства в 2022 году. Явным лидером здесь является общественная территория в районе дома 46а по улице Учхоз «Роща». За ее преображение уже отдано 5283 голоса.

Котовчане поддерживают дальнейшее благоустройство парка культуры и отдыха – 2735 голосов. Жители Моршанска отдают предпочтение работам по устройству уличного освещения по улице Октябрьская площадь – 1600 голосов. Рассказовцы выступают за благоустройство городского сада по улице Красноармейская, 83 – 2850 голосов. Жители Уварово, в большинстве своем, поддерживают обустройство территории около пруда 2-го микрорайона – 2578 голосов.

Принять участие в голосовании не трудно. Это можно сделать в два клика на платформе https://68.gorodsreda.ru/ или через виджет, размещенный на официальном сайте администрации конкретного города. Понадобится лишь регистрация на сайте госуслуги.

- Помощь в голосовании оказывают и волонтеры, - говорят в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Особенно это удобно людям старшего поколения, кто не так активно пользуется современными гаджетами, но не остается в стороне от жизни любимого города. Отдать свой голос может каждый, кому уже исполнилось 14 лет.