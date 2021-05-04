Во дворах у тамбовских ветеранов споют «Песни Победы»

Во дворах у тамбовских ветеранов в рамках празднования 9 мая споют «Песни Победы». 8 мая в 13 часов концерт состоится во дворе дома участницы Великой Отечественной войны Полины Ивановны Кулаевой.

Полина Ивановна родилась 2 мая 1922 года в селе Самино Ефимовского района Ленинградской области. После окончания в 1941 году Волховского медицинского училища была призвана в ряды Красной Армии. Проходила службу старшей хирургической сестрой в эвакогоспитале № 1394 на Ленинградском, Карельском, Белорусском фронтах. Награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», имеет знак «Отличник министерства здравоохранения».

- 9 мая в 16 часов акция продолжится у дома участника Великой Отечественной войны Юрия Васильевича Желудкова, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Юрий Васильевич родился 24 сентября 1926 года в городе Озёры Московской области. В ноябре 1943 года был призван в Красную Армию и направлен в Московскую школу радиоспециалистов, которая готовила стрелков-радистов для танковых войск. В мае 1944 года был направлен в Баку на Каспийскую флотилию моряком радистом. Военную службу проходил на корабле Атарбеков в Первой отдельной дивизии сторожевых кораблей (Закавказский фронт).

До окончания войны Юрий Васильевич служил радистом-моряком на корабле, который сопровождал военные суда и конвоировал гражданские корабли. Во время несения вахты на корабле и узнал о Победе.

В 1950 году поступил в Московский электротехнический институт связи после окончания которого по распределению был направлен в город Тамбов, где около 50 лет работал на заводе «Ревтруд».

Награждён Орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа», а также множеством юбилейных медалей.