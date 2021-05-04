В Тамбовской области пьяный водитель устроил аварию, в которой пострадали три человека

Водитель отказался проходить тест на алкоголь Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали три человека, произошла 2 мая в 21 час 30 минут на 28 километре автодороги «Умет- Нововоздвиженка» на территории Уметского района. 33-летний водитель автомобиля «LADA KALINA», не имеющий прав, потерял управление машиной. Авто выскочило с дороги, съехало в кювет и опрокинулось.

В результате аварии травмы получили 22-летняя девушка, а также мужчины 33 и 35 лет. Всех пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

- Водитель находился за рулём с признаками опьянения, однако отказался от прохождения медицинского освидетельствования, в связи с чем на него сотрудниками полиции был составлен соответствующий административный материал, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Всего же за первые три дня мая на территории региона произошли 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили ранения. Среди пострадавших один несовершеннолетний. Аварии произошли в городе Тамбове, а так же на территории Моршанского, Первомайского, Инжавинского, Бондарского, Умётского, Мордовского и Кирсановского районов области. По видам происшествий зарегистрировано 4 столкновения транспортных средств, 4 съезда с дороги, 2 наезда на пешеходов и один наезд на велосипедиста.