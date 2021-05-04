Нетрезвый тамбовчанин угнал машину приятеля и врезался на ней в дерево

2 мая во время патрулирования села Бондари участковые уполномоченные обнаружили брошенный разбитый автомобиль. Полицейские установили личность владельца и рассказали ему о находке. Как пояснил владелец, накануне он приехал в гости к родственникам. Мужчина оставил ключи от своей «Лады» без присмотра и увлекся застольем. Его подвыпивший знакомый взял ключи, завел машину, на далеко уехать не смог: через 30 метров он врезался в дерево, бросил машину и ушел.

- 46-летний угонщик задержан, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Виновному в этом преступлении грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.