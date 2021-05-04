На Тамбовщине заложат Сад памяти имени Зои Космодемьянской

Накануне Дня Победы в селе Борщёвка Тамбовской области будет заложен «Сад памяти» имени Зои Космодемьянской. Настоящий фруктовый сад будет посажен на равнине при въезде в село. Всего 8 мая планируется высадить более 200 яблонь и груш.

Инициатором эколого-патриотической акции стала ветеран Великой Отечественной войны, руководитель исторического музея имени героя Советского Союза Зои Космодемьянской в селе Борщёвка Лидия Шебунова. Благодаря ее энтузиазму 50 лет назад и был создан музей, который посещают туристы не только со всей России, но и из многих стран мира. В фондах Борщёвского исторического музея находится 3,5 тысячи экспонатов, из которых более 2 тысяч - подлинные. Это фронтовые письма, книги, архивные документы, предметы, связанные с Зоей Космодемьянской.

С идеей заложить «Сад памяти» она обратилась к местному фермеру, который и предоставляет для посадки сотни плодовых деревьев.

Возле молодых яблонь и груш на специальной информационной табличке будут обозначены имена фронтовиков, погибших в годы ВОВ. В закладке «Сада памяти» помогут волонтеры.

- Организаторы эколого-патриотической акции приглашают жителей Тамбовщины принять участие в мероприятии, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Приехать в село Борщевка и посадить дерево в память о своем родственнике-участнике Великой Отечественной войны может любой тамбовчанин. Начало мероприятия в 12 часов.