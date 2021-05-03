Тамбовчанка отправилась за покупками с чужой картой

24 марта 33-летняя жительница Первомайского района в отделении банка около банковских терминалов обнаружила чужую банковскую карту, которую забрала себе. На счете лежали 5 тысяч рублей. В течение двух дней похитительница карты посетила десять магазинов и торговых точек, где бесконтактно чужой картой расплачивалась за покупки, не превышающие тысячи рублей каждая. После того, как деньги на карте закончились, женщина порезала ее и выкинула. Выяснилось, что хозяйка карты – 63-летняя пенсионерка – забыла ее в отделении банка, а когда ей стали приходить СМС-сообщения о сделанных покупках, она обратилась с заявлением в МОМВД России «Первомайский».

Сотрудники первомайской полиции провели проверку, опросили работников магазинов, где производились покупки, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили женщину, которая расплачивалась картой. Ее личность установили, в отделении она призналась в краже чужих денег.

- В следственном подразделении МОМВД России «Первомайский» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Во время следствия подозреваемая полностью погасила причиненный ущерб, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.